Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

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Котельник: Сумніваюся, що Усик і Ломаченко змінять громадянство, але симпатія до Росії у них очевидна
Вчора 21:25 1911
UFC-249: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 11:56 110
Тоні Фергюсон - Джастін Гейджи: онлайн-трансляція
Сьогодні 10:04 186
Фергюсон - Гейджи: онлайн трансляція чемпіонського бою UFC-249. LIVE
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Гравець клубу Першої ліги заразився коронавірусом
Вчора 17:26 1442
Дівчина дня: українка з 13-м розміром бюсту хоче спробувати себе в боксі
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Павелко, український аферист, завдяки вправним маневрам став членом вельми престижного дисциплінарного комітету ФІФА – L’illustré
Вчора 15:51 1227 2
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 38 років тому загинув Жиль Вільнев
Вчора 15:26 1603 1
Раптово помер адміністратор молодіжного складу Зорі
Вчора 14:10 2280
Бундесліга оприлюднила календар матчів решти сезону
Вчора 12:14 2561
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Рік тому Тоттенгем здійснив епічний камбек у грі з Аяксом. Згадуємо неймовірний півфінал Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 17:14 852
Дівчина дня: українка з 13-м розміром бюсту хоче спробувати себе в боксі
Дівчина дня: українка з 13-м розміром бюсту хоче спробувати себе в боксі Андрій Твердохліб
Вчора 15:57 9227
Павелко, український аферист, завдяки вправним маневрам став членом вельми престижного дисциплінарного комітету ФІФА – L’illustré
Павелко, український аферист, завдяки вправним маневрам став членом вельми престижного дисциплінарного комітету ФІФА – L’illustré Андрій Твердохліб
Вчора 15:51 1227 2
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 38 років тому загинув Жиль Вільнев
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 38 років тому загинув Жиль Вільнев Андрій Твердохліб
Вчора 15:26 1603 1
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Динамо спалило траву на стадіоні імені Лобановського Valeriy Ruchka
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Хто стане президентом УПЛ? - ТаТоТаке
Хто стане президентом УПЛ? - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
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30 років тому київське Динамо знищило Локомотив і виграло останній Кубок СРСР Андрій Твердохліб
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Помстимося і переможемо! Зозуля привітав українських воїнів з Днем піхоти
Помстимося і переможемо! Зозуля привітав українських воїнів з Днем піхоти Valeriy Ruchka
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Діди воювали. Український чемпіон світу та Європи запустив флешмоб до Дня побєди Valeriy Ruchka
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06.05.2020 15:09 1935 2
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ВІДЕО. Геніальна гра Рикуна та епічна перемога збірної України над Туреччиною
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06.05.2020 14:04 1244
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5 років тому Мессі забив один з найкращих голів у кар'єрі, який розлетівся на сотні мемів Valeriy Ruchka
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#УПЛ, #Футбол 1/2

Джерело - champion.com.ua.

Етер каналу Футбол 1 онлайн у прямому ефірі доступний за цим посиланням.

Телеканали Футбол 1/2 лідери спортивного мовлення в Україні. Найпрестижніші європейські клубні турніри: Ліга чемпіонів, Ліга Європи, іспанська Ла-Ліга, німецька Бундесліга, італійська Серія А та Українська прем'єр-ліга в режимі онлайн лише телеканали Футбол 1 і Футбол 2.

  Дивіться: Фергюсон - Гейджи: онлайн трансляція чемпіонського бою UFC-249. LIVE

Також, найкращі європейські команди ведуть запеклу боротьбу за перемогу в Лізі чемпіонів. Барселона з феноменальним Лео Мессі, Реал з одіозним Серхіо Рамосом, Ліверпуль з супертріо - Мане - Салах - Фірміно та харизматичним Юргеном Клоппом на чолі, найдорожчий за складом клуб в історії футболу - Манчестер Сіті з українцем Олександром Зінченком у складі. 

Із сезону 2019/20 телеканал Футбол 1 пропонує трансляції: чемпіонат Німеччини (Бундесліга), чемпіонат Іспанії (Ла-Ліга), чемпіонат Франції (Ліга 1).

Після переходу Руслана Маліновского до Аталанти, вітчизняні фанати стануть більше слідкувати за чемпіонатом Італії (Серія А). До того ж клуб із Бергамо дебютує у Лізі Чемпіонів 2019/20.

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Особливий інтерес для українських уболівальників викликає чемпіонат Бельгії, в якому за Гент грають одразу кілька футболістів збірної України: Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун.

Також на телеканалах Футбол 1/2 - Українська прем'єр-ліга, де родзинкою для всіх українських уболівальників є Вітчизняне класико Шахтар - Динамо.

Найкращі футбольні аналітичні програми: Ніч Лиги чемпіонів і Ніч Ліги Європи, Футбол News. А кожної неділі скандальне шоу Олександра Денисова - Великий футбол.

Особливої уваги виликає проект телеканалів - Головна команда, присячений національній збірній України, яка веде боротьбу за вихід на Євро-2020.

 Читайте: Дівчина дня: українка з 13-м розміром бюсту хоче спробувати себе в боксі

Перегляд телеканалу коштує 89 гривень на місяць, але в вартість входить також телеканал Футбол 2, Футбол 1 HD, Футбол 2 HD і деякі матчі перерахованих вище турнірів, які можуть не показуватися в ефірі каналів.

Нагадаємо, Англійську Прем'єр-лігу в Україні дивіться на телеканалі Setanta Sports.