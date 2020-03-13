Коронавірус у спорті: події, які скасували через спалах хвороби

Джерело - Чемпіон.
Коронавірус із східних країн уже перебрався і в решту світу. Це кардинально вплинуло на життя людства в цілому і спорт зокрема. Ми уже писали про спортсменів які інфіковані хворобою. Та про бігові заходи, які уже скасовували чи перенесли.
У цій добірці зібрані усі спортивні події, що уже скасовані, перенесені або відбудуться без глядачів.
Футбол
Матч Польща - Україна відбудеться без вболівальників, з Францією - теж.
ПСЖ, Валенсія і Барселона проведуть матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів без глядачів.
Ліверпуль відмовився від передсезонного туру по Азії.
12 березня керівництво Ла-Ліги прийняло рішення призупинити чемпіонат на два тури.
До 3 квітня всі матчі чемпіонату і Кубка України також будуть проводитися без глядачів.
В АПЛ до кінця сезону гратимуть при порожніх трибунах.
Перенесено фінал Кубка французької ліги ПСЖ - Ліон.
Перенесені матчі Ліги чемпіонів Манчестер Сіті - Реал і Ювентус - Ліон.
Теніс
Повністю скасований один з найбільших турнірів в Індіан-Веллсі.
Було скасовано фінал на челленджері в Бергамо, куди вийшов українець Ілля Марченко.
Скасований турнір в Маямі.
Матч Кубка Федерації Японія - Україна перенесено на невизначений термін.
ATP (чоловічий теніс) скасувала усі змагання в найближчі 6 тижнів. WTA поки не зробила заяву.
Бокс
Бій Віктора Постола і американця Хосе Раміреса був перенесений з Китаю до США.
Баскетбол
Чемпіонат України був достроково завершений.
Євролігу призупинили на невизначений термін.
Зупинено сезон і в головній баскетбольній лізі світу - НБА.
Хокей
Жіночий ЧС з хокею скасований. Чоловічий поки планують проводити.
Чемпіонат Німеччини повністю скасований у зв'язку з поширенням коронавірусу.
НХЛ зупинила регулярний чемпіонат на невизначений термін.
Інші види спорту
Скасували Гран-прі Австралії. Старт сезону переноситься на невизначений час.
Спортивні ліги США і Канади НХЛ, НБА, МЛС та МЛБ заборонили журналістам відвідувати роздягальні спортсменів.
В Італії скасували три велогонки.
Достроково завершено Кубок світу з гірських лиж: останні два етапи скасовані і у чоловіків, і у жінок.
Скасовано чемпіонат світу з фігурного катання в Монреалі.
Старт сезону МЛБ (бейсбол) відкладений на невизначений час, але як мінімум на два тижні.
Мейджор по Dota 2 в Лос-Анджелесі скасований. ESL One Los Angeles 2020 не відбудеться.