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Сьогодні 02:18 268804
Етер телеканалу Футбол 2 - чемпіонати України, Іспанії, Німеччини, Італії, Бельгії, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, випуски Футбол News.
Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Джерело - champion.com.ua.

Етер каналу Футбол 2 онлайн у прямому ефірі доступний за цим посиланням.

Телеканали Футбол 1/2 лідери спортивного мовлення в Україні. Найпрестижніші європейські клубні турніри: Ліга чемпіонів, Ліга Європи, іспанська Ла-Ліга, німецька Бундесліга, італійська Серія А та Українська прем'єр-ліга в режимі онлайн лише телеканал Футбол 1/2.

Також, найкращі європейські команди ведуть запеклу боротьбу за перемогу в Лізі чемпіонів. Барселона з феноменальним Лео Мессі, Реал з одіозним Серхіо Рамосом, Ліверпуль з супертріо - Мане - Салах - Фірміно, та харизматичним Юргеном Клоппом на чолі, найдорожчий за складом клуб в історії футболу - Манчестер Сіті, з українцем Олександром Зінченком у складі.

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Із сезону 2019/20 телеканал Футбол 2 пропонує трансляції: чемпіонат Німеччини (Бундесліга), чемпіонат Іспанії (Ла Ліга), чемпіонат Франції (Ліга 1).

Після переходу Руслана Маліновского до Аталанти, вітчизняні фанати, напевне, стануть більше слідкувати за чемпіонатом Італії (Серія А). До того ж клуб із Бергамо дебютує в цьому році у Лізі Чемпіонів.

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Особливий інтерес для українських уболівальників викликає чемпіонат Бельгії, в якому за Гент грають одразу кілька футболістів збірної України: Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун.

Також на телеканалах Футбол 1/2 - Українська прем'єр-ліга, де родзинкою для всіх українських уболівальників є Вітчизняне класико Шахтар - Динамо.

Найкращі футбольні аналітичні програми - Ніч Лиги чемпіонів, Ніч Ліги Європи, Футбол News. А кожної неділі скандальне шоу Олександра Денисова - Великий футбол.

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Перегляд телеканалу коштує 89 гривень на місяць, але в вартість входить також телеканал Футбол 1, Футбол 1 HD, Футбол 2 HD, а також матчі перерахованих вище турнірів, які не потрапляють до етеру телеканалів.