Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

 Футбол 1 онлайн - смотреть онлайн - прямая трансляция | Навколо спорту | Champion.com.ua
Мій профіль
Чиновники Міністерства культури, молоді та спорту отримали космічні премії за січень
Сьогодні 12:20 238
Реал Мадрид - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 09:39 1423
Резо Чохонелідзе: В Італії паніка через коронавірус, закрили навіть собор Дуомо
Сьогодні 09:16 357
Чемпіонат Європи: Де дивитися чоловічий та жіночий суперспринт
Сьогодні 08:44 1105
В УЄФА відреагували на можливу відміну Євро-2020
Вчора 19:45 1890
Зінченко потрапив в заявку Манчестер Сіті на матч з Реалом
Вчора 18:14 1340
Ястремська розібралася з переможницею Australian Open на турнірі в Досі
Вчора 17:47 1829
Шахтар оголосив заявку на матч-відповідь з Бенфікою
Вчора 17:34 3294
Бєсєдін отримав однорічну дискваліфікацію
Вчора 16:27 14325 1
Карпати можуть не дограти до кінця чемпіонату
Вчора 14:44 2086
Блоги
Чиновники Міністерства культури, молоді та спорту отримали космічні премії за січень
Чиновники Міністерства культури, молоді та спорту отримали космічні премії за січень Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:20 237
Син Кріштіану Роналду завів акаунт в Instagram. У нього уже 1 млн підписників
Син Кріштіану Роналду завів акаунт в Instagram. У нього уже 1 млн підписників Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:58 276
62-річний американець простояв у планці понад 8 годин
62-річний американець простояв у планці понад 8 годин Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:20 301
Свитолина провалила турнир в Таиланде и покинула топ-5 рейтинга WTA
Свитолина провалила турнир в Таиланде и покинула топ-5 рейтинга WTA Андрій Твердохліб
Вчора 21:13 632 2
Берінчик викликав Ломаченка на бій
Берінчик викликав Ломаченка на бій Valeriy Ruchka
Вчора 15:20 4134
УПЛ повернулася: важкі перемоги Динамо та Шахтаря і дебют VAR
УПЛ повернулася: важкі перемоги Динамо та Шахтаря і дебют VAR Valeriy Ruchka
24.02.2020 23:00 321
Збірна України на чемпіонаті світу: провал чи успіх?
Збірна України на чемпіонаті світу: провал чи успіх? Valeriy Ruchka
24.02.2020 21:27 1212 4
Невідоме Динамо: Екшн-проект про життя команди. 1 серія
Невідоме Динамо: Екшн-проект про життя команди. 1 серія Valeriy Ruchka
24.02.2020 20:07 1063
Як грали договірні матчі в українському футболі 20 років тому
Як грали договірні матчі в українському футболі 20 років тому Андрій Твердохліб
24.02.2020 13:22 2353 1
Дикий фейл голкіпера Крижаних Вовків. В УХЛ закинуто одну з найкурйозніших шайб сезону
Дикий фейл голкіпера Крижаних Вовків. В УХЛ закинуто одну з найкурйозніших шайб сезону Андрій Твердохліб
24.02.2020 13:05 871
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:53 Біатлон Троє українців кваліфікувалися у фінал суперспринту на чемпіонаті Європи 142
12:47 Футбол Жиру: У Челсі практично немає шансів пройти у чвертьфінал Ліги чемпіонів 160
12:32 Футбол Циганков потрапив у рейтинг найдорожчих футболістів Європи 256
12:20 Блог Чиновники Міністерства культури, молоді та спорту отримали космічні премії за січень 238
12:16 Футбол Гірн: Я зроблю все для того, щоб організувати бій Джошуа – Ф’юрі 251
11:54 Біатлон Лессер достроково завершив сезон 446
11:41 Футбол Левченко: У збірної України проблема з атакувальною лінією 597
11:21 Футбол Попов назвав суму призових за перемогу на чемпіонаті світу 854
11:05 Хокей Рейнджерс вирвав перемогу в Айлендерс, Бостон поступився Калгарі. Результати матчів НХЛ 236
10:58 Блог Син Кріштіану Роналду завів акаунт в Instagram. У нього уже 1 млн підписників 277
10:47 Футбол Лемпард: Баварія надала дуже неприємний урок 301
10:32 Футбол Тренер Барселони встановив антирекорд у Лізі чемпіонів 630
10:31 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 251966
10:20 Блог 62-річний американець простояв у планці понад 8 годин 301
10:18 Баскетбол Детройт з Михайлюком поступився Денверу, Мілуокі обіграв Торонто. Результати матчів НБА 338
10:08 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 415305
09:56 Футбол Наполі - Барселона 1:1. Огляд матчу 483
09:45 Біатлон Підручний: Ще жодного разу не біг суперспринт 983
09:39 Пряма трансляція Реал Мадрид - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE 1423
09:28 Стрільба Українки перемогли на чемпіонаті Європи у стрільбі по рухомій мішені 660
09:16 Футбол Резо Чохонелідзе: В Італії паніка через коронавірус, закрили навіть собор Дуомо 357
09:11 Футбол Реал прийме Манчестер Сіті, Ліон зіграє з Ювентусом. Матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 154
08:55 Теніс Бондаренко зіграє у парному чвертьфіналі в Акапулько 315
08:44 Біатлон Чемпіонат Європи: Де дивитися чоловічий та жіночий суперспринт 1105
08:25 Футбол Челсі - Баварія 0:3. Огляд матчу 757

Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Сьогодні 10:08 415305
Ефір телеканалу Футбол 1 - чемпіонати України, Англії, Італії, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, випуски Футбол News
Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію
#УПЛ, #Футбол 1/2

Джерело - champion.com.ua.

Етер каналу Футбол 1 онлайн у прямому ефірі доступний за цим посиланням.

Телеканали Футбол 1/2 лідери спортивного мовлення в Україні. Найпрестижніші європейські клубні турніри: Ліга чемпіонів, Ліга Європи, іспанська Ла-Ліга, німецька Бундесліга, італійська Серія А та Українська прем'єр-ліга в режимі онлайн лише телеканали Футбол 1 і Футбол 2.

  Дивіться: Реал Мадрид - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE

Також, найкращі європейські команди ведуть запеклу боротьбу за перемогу в Лізі чемпіонів. Барселона з феноменальним Лео Мессі, Реал з одіозним Серхіо Рамосом, Ліверпуль з супертріо - Мане - Салах - Фірміно та харизматичним Юргеном Клоппом на чолі, найдорожчий за складом клуб в історії футболу - Манчестер Сіті з українцем Олександром Зінченком у складі. 

Із сезону 2019/20 телеканал Футбол 1 пропонує трансляції: чемпіонат Німеччини (Бундесліга), чемпіонат Іспанії (Ла-Ліга), чемпіонат Франції (Ліга 1).

Після переходу Руслана Маліновского до Аталанти, вітчизняні фанати стануть більше слідкувати за чемпіонатом Італії (Серія А). До того ж клуб із Бергамо дебютує у Лізі Чемпіонів 2019/20.

  Важливо: Артем Бєсєдін отримав однорічну дискваліфікацію

Особливий інтерес для українських уболівальників викликає чемпіонат Бельгії, в якому за Гент грають одразу кілька футболістів збірної України: Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун.

Також на телеканалах Футбол 1/2 - Українська прем'єр-ліга, де родзинкою для всіх українських уболівальників є Вітчизняне класико Шахтар - Динамо.

Найкращі футбольні аналітичні програми: Ніч Лиги чемпіонів і Ніч Ліги Європи, Футбол News. А кожної неділі скандальне шоу Олександра Денисова - Великий футбол.

Особливої уваги виликає проект телеканалів - Головна команда, присячений національній збірній України, яка веде боротьбу за вихід на Євро-2020.

 Також: Ліга Європи. Бенфіка Лісабон - Шахтар Донецьк: онлайн-трансляція

Перегляд телеканалу коштує 89 гривень на місяць, але в вартість входить також телеканал Футбол 2, Футбол 1 HD, Футбол 2 HD і деякі матчі перерахованих вище турнірів, які можуть не показуватися в ефірі каналів.

Нагадаємо, Англійську Прем'єр-лігу в Україні дивіться на телеканалі Setanta Sports.