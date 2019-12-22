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Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Сьогодні 10:56 296292
Ефір телеканалу Футбол 1 - чемпіонати України, Англії, Італії, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, випуски Футбол News
Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію
#УПЛ, #Футбол 1/2

Джерело - champion.com.ua.

Етер каналу Футбол 1 онлайн у прямому ефірі доступний за цим посиланням.

Телеканали Футбол 1/2 лідери спортивного мовлення в Україні. Найпрестижніші європейські клубні турніри: Ліга чемпіонів, Ліга Європи, іспанська Ла-Ліга, німецька Бундесліга, італійська Серія А та Українська прем'єр-ліга в режимі онлайн лише телеканали Футбол 1 і Футбол 2.

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Також, найкращі європейські команди ведуть запеклу боротьбу за перемогу в Лізі чемпіонів. Барселона з феноменальним Лео Мессі, Реал з одіозним Серхіо Рамосом, Ліверпуль з супертріо - Мане - Салах - Фірміно та харизматичним Юргеном Клоппом на чолі, найдорожчий за складом клуб в історії футболу - Манчестер Сіті з українцем Олександром Зінченком у складі. 

Із сезону 2019/20 телеканал Футбол 1 пропонує трансляції: чемпіонат Німеччини (Бундесліга), чемпіонат Іспанії (Ла-Ліга), чемпіонат Франції (Ліга 1).

Після переходу Руслана Маліновского до Аталанти, вітчизняні фанати стануть більше слідкувати за чемпіонатом Італії (Серія А). До того ж клуб із Бергамо дебютує у Лізі Чемпіонів 2019/20.

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Особливий інтерес для українських уболівальників викликає чемпіонат Бельгії, в якому за Гент грають одразу кілька футболістів збірної України: Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун.

Також на телеканалах Футбол 1/2 - Українська прем'єр-ліга, де родзинкою для всіх українських уболівальників є Вітчизняне класико Шахтар - Динамо.

Найкращі футбольні аналітичні програми: Ніч Лиги чемпіонів і Ніч Ліги Європи, Футбол News. А кожної неділі скандальне шоу Олександра Денисова - Великий футбол.

Особливої уваги виликає проект телеканалів - Головна команда, присячений національній збірній України, яка веде боротьбу за вихід на Євро-2020.

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Перегляд телеканалу коштує 89 гривень на місяць, але в вартість входить також телеканал Футбол 2, Футбол 1 HD, Футбол 2 HD і деякі матчі перерахованих вище турнірів, які можуть не показуватися в ефірі каналів.

Нагадаємо, Англійську Прем'єр-лігу в Україні дивіться на телеканалі Setanta Sports.