Мій профіль
Світоліна - Плішкова: анонс і прогноз матчу WTA Finals Shenzhen
Вчора 18:23 1192 1
Світоліна - Плішкова: прогноз букмекерів
Сьогодні 07:17 217
Світоліна - Плішкова: онлайн-трансляція Підсумкового турніру WTA Finals Shenzhen. LIVE
Сьогодні 06:48 2140
Гамільтон виграв Гран-прі Мексики
Вчора 22:55 283
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Вчора 21:13 48744
Збірна України вийшла у еліт-раунд відбору на чемпіонат світу-2020
Вчора 20:25 2380
Молчанов виграв парний титул на челленджері у Франції
Вчора 17:58 262
Десна на виїзді знищила ФК Львів у 12 турі УПЛ
Вчора 15:56 728
Підсумковий турнір - WTA Finals Shenzhen: розклад матчів, результати, турнірна таблиця онлайн
Вчора 14:54 490
Кіченок виграла парний малий Підсумковий турнір року
Вчора 11:20 884 1
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
08:11 Бокс Богачук нокаутував американця та завоював титул WBC 0
08:07 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 24953
07:53 Блог Світоліна - Плішкова: історія зустрічей та цікаві факти 241
07:17 Теніс Світоліна - Плішкова: прогноз букмекерів 217
06:52 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 16463
06:48 Пряма трансляція Світоліна - Плішкова: онлайн-трансляція Підсумкового турніру WTA Finals Shenzhen. LIVE 2140
27 Жовтня 2019
23:58 Футбол ПСЖ розгромив Марсель, Ренн здолав Тулузу. Результати 11 туру Ліги 1 224
23:37 Футбол Рома здолала Мілан, Лаціо вирвало перемогу в Фіорентини в 9 турі Серії А 254
23:17 Бокс Ф'юрі збирається дебютувати в ММА цього року 560
22:55 Автоспорт Гамільтон виграв Гран-прі Мексики 283
22:37 Футбол Бєсєдін: З такою грою далі нам нічого робити 694 1
22:18 Футбол Гранада перемогла Бетіс, Севілья здолала Хетафе. Результати 10 туру Ла-Ліги 192
21:58 Футбол Ференцварош Реброва на виїзді обіграв команду Петряка 1008
21:51 Футбол Вольфсбург розписав мирову з Аугсбургом, Боруссія М здолала Айнтрахт у 9 турі Бундесліги 172
21:28 Футбол Динамо - Карпати 1:1. Огляд матчу 516
21:17 Футбол Михайличенко: Неможливо було втратити очки з Карпатами, але ми це зробили 562 3
21:13 Футбол Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН 48744
20:58 Футбол СПАЛ - Наполі 1:1. Огляд матчу 195
20:41 Футбол Ліверпуль вирвав перемогу в Тоттенгема, Арсенал втратив очки в матчі з Крістал Пелес. Результати 10 туру АПЛ 365
20:25 Футзал Збірна України вийшла у еліт-раунд відбору на чемпіонат світу-2020 2380
20:10 Футбол Шахтар - Олександрія 0:0. Огляд матчу 440
19:57 Футбол Манчестер Юнайтед став першим клубом, який забив 2000 голів у АПЛ 652
19:54 Легка атлетика Українець потрапив у ТОП-10 на чемпіонаті світу з добового бігу 415
19:49 Футбол Шахтар вперше за півроку не забив в УПЛ 285
19:27 Футбол Аталанта - Удінезе 7:1. Огляд матчу 573

Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Сьогодні 06:52 16463
Ефір телеканалу Футбол 1 - чемпіонати України, Англії, Італії, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, випуски Футбол News
Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію
#УПЛ, #Футбол 1/2

Джерело - champion.com.ua.

Етер каналу Футбол 1 онлайн у прямому ефірі доступний за цим посиланням.

Робіть ставки на футбольні матчі за посиланням.

Телеканали Футбол 1/2 лідери спортивного мовлення в Україні. Найпрестижніші європейські клубні турніри: Ліга чемпіонів, Ліга Європи, іспанська Ла-Ліга, німецька Бундесліга, італійська Серія А та Українська прем'єр-ліга в режимі онлайн лише телеканал Футбол 1/2.

  Дивіться: Світоліна - Плішкова: онлайн-трансляція Підсумкового турніру WTA Finals Shenzhen. LIVE

Також, найкращі європейські команди ведуть запеклу боротьбу за перемогу в Лізі чемпіонів. Барселона з феноменальним Лео Мессі, Реал з одіозним Серхіо Рамосом, Ліверпуль з супертріо - Мане - Салах - Фірміно та харизматичним Юргеном Клоппом на чолі, найдорожчий за складом клуб в історії футболу - Манчестер Сіті з українцем Олександром Зінченком у складі. 

Із сезону 2019/20 телеканал Футбол 1 пропонує трансляції: чемпіонат Німеччини (Бундесліга), чемпіонат Іспанії (Ла-Ліга), чемпіонат Франції (Ліга 1).

Після переходу Руслана Маліновского до Аталанти, вітчизняні фанати стануть більше слідкувати за чемпіонатом Італії (Серія А). До того ж клуб із Бергамо дебютує у Лізі Чемпіонів 2019/20.

  Також: Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Особливий інтерес для українських уболівальників викликає чемпіонат Бельгії, в якому за Гент грають одразу кілька футболістів збірної України: Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун.

Також на телеканалах Футбол 1/2 - Українська прем'єр-ліга, де родзинкою для всіх українських уболівальників є Вітчизняне класико Шахтар - Динамо.

Найкращі футбольні аналітичні програми: Ніч Лиги чемпіонів і Ніч Ліги Європи, Футбол News. А кожної неділі скандальне шоу Олександра Денисова - Великий футбол.

Особливої уваги виликає проект телеканалів - Головна команда, присячений національній збірній України, яка веде боротьбу за вихід на Євро-2020.

  Відео: Гол Динамо у ворота Карпат після вишуканої комбінації

Перегляд телеканалу коштує 89 гривень на місяць, але в вартість входить також телеканал Футбол 2, Футбол 1 HD, Футбол 2 HD і деякі матчі перерахованих вище турнірів, які можуть не показуватися в ефірі каналів.

Нагадаємо,  всесвітньовідомий бренд став новим титульним спонсором Шахтаря.