Я віддам себе всього заради національної збірної України - Мораес відреагував на рішення УЄФА

Нападник Шахтаря і збірної України Жуніор Мораес віддасть усього себе заради національної збірної України.
Про це бразилець написав у своєму Instagram, відреагувавши на рішення КДК UEFA визнати його натуралізацію законною.
"Дорогі друзі. Сьогодні UEFA відхилив протести федерацій Португалії та Люксембургу по, так званій, "справі Мораеса". І я дуже радий отримати цю приємну звістку. Це був дуже складний період для всіх нас: для України, президента ФФУ, команди, головного тренера і наших фанатів. І звичайно, для мене. Але тепер, коли все закінчилося, я хочу подякувати Вам за підтримку. І спасибі за Вашу віру.
Зокрема, я хотів би висловити подяку Федерації футболу України та її головному тренеру Андрію Шевченку, які максимально підтримували мене в цей важкий період кар'єри.
Я віддам себе всього заради національної збірної України. Слава Україні! Героям слава!".
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Дорогі Друзі! Сьогодні УЄФА відхилила протести федерацій Португалії і Люксембургу у, так званій, «справі Мораеса». І я дуже радий отримати цю приємну звістку! Це був дуже складний період для усіх нас: для України, президента ФФУ, команди, головного тренера і наших фанатів. І звичайно, для мене. Але тепер, коли все закінчилося, я хочу подякувати Вам за підтримку. І дякую за Вашу віру! Зокрема, я хотів би висловити вдячність Федерації футболу України і її головному тренеру Андрію Шевченку, які максимально підтримували мене у цей важкий період кар’єри. Я віддам себе усього заради національної Збірної України! Слава Україні! Героям Слава!🇺🇦 ———————————————————- Queridos amigos! A UEFA rejeitou o protesto apresentado pela Federação Portuguesa de Futebol e pela Associação de Futebol de Luxemburgo no “caso Moraes”. Estou muito feliz em receber esta boa notícia! Foi um período muito difícil para todos nós: para a Ucrânia, presidente da FFU, equipe, técnico principal e nossos fãs. E claro para mim! Mas no final gostaria de dizer: obrigado pelo seu apoio! Obrigado pela sua fé! Em particular, gostaria de expressar a minha gratidão à Federação Ucraniana e ao nosso treinador Shevchenko com todo o respeito e admiração, que me deram todo o apoio neste período difícil da minha carreira. Eu farei o meu melhor para a Seleção Ucraniana!
Нагадаємо, що збірна Люксембургу подала апеляцію на рішення УЄФА.
Джерело - Чемпіон.