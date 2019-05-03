Я віддам себе всього заради національної збірної України - Мораес відреагував на рішення УЄФА

Нападник Шахтаря і збірної України Жуніор Мораес віддасть усього себе заради національної збірної України.

Про це бразилець написав у своєму Instagram, відреагувавши на рішення КДК UEFA визнати його натуралізацію законною.

"Дорогі друзі. Сьогодні UEFA відхилив протести федерацій Португалії та Люксембургу по, так званій, "справі Мораеса". І я дуже радий отримати цю приємну звістку. Це був дуже складний період для всіх нас: для України, президента ФФУ, команди, головного тренера і наших фанатів. І звичайно, для мене. Але тепер, коли все закінчилося, я хочу подякувати Вам за підтримку. І спасибі за Вашу віру.

Зокрема, я хотів би висловити подяку Федерації футболу України та її головному тренеру Андрію Шевченку, які максимально підтримували мене в цей важкий період кар'єри.

Я віддам себе всього заради національної збірної України. Слава Україні! Героям слава!".