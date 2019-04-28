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В Києві відбулася Міжнародна конференція зі спортивного маркетингу

Сьогодні 09:53 42 0
В Києві відбулася Міжнародна конференція зі спортивного маркетингу

26 квітня за ініціативи міжнародного агентства Top Five Management і ділового клубу H Club в  конгрес-центрі Chalet Equides відбулася міжнародна конференція зі спортивного маркетингу.

Захід відвідали зірки українського спорту та світового спортивного маркетингу:  Віталія та Володимира Кличка, Ганну Різатдінову, Василя Вірастюка, CEO компанії Top Five Management Стефана Гурова, керівника Digital/CRM проектів футбольного клубу Баварія Бенджаміна Стіна та інші.

Спонсорські програми й інвестиції в спорт стали однією із ключових тем. Учасники заходу дізналися про підходи до роботи зі спонсорами та дієві інструменти залучення інвестицій.

Однією з найцікавіших була дискусія "Спорт і благодійність".  Спікерами панелі стали Володимир Кличко, директор благодійної організації Klitschko Foundation Аліна Носенко, керівник  проекту Invictus Games (Ігри нескорених) в Україні Михайло Піменов та представник TM Parimatch Вадим Місюра.

Гості розповіли про успішні кейси своїх організацій та поділилися досвідом розвитку меценатських проектів в Україні. Не оминули вони й проблеми сучасного меценатства та обговорили засоби їх вирішення.

"Спорт може розвиватися тоді, коли бізнес, держава і суспільство докладають зусилля і інвестують - кошти, знання і час. Сьогодні під час конференції спікери поділилися, який внесок кожен з нас має робити для ефективного впливу на вирішення суспільних проблем" - сказала Аліна Носенко, директор благодійної організації Klitschko Foundation.

Представник TM Parimatch Вадим Місюра розкрив тему історичної трансформації явища меценатства й розповів про найбільш успішні проекти бренду.

"Сьогодні ми бачимо, що в усьому світі явище меценатства стало глобальним й міжнародним. Великі  бренди все частіше звертають увагу на спорт й допомагають розвивати цей напрямок. Й саме бізнес став ключовим драйвером розвитку спорту. Україна -  не виняток. За 25 років діяльності TM Parimatch ми стали одним з головних меценатів українського спорту. Ми підтримуємо національну збірну з футболу, Українську хокейну лігу, Федерацію баскетболу України, студентський спорт та інші  проекти. Основна  місія нашого бренду - пропонувати кращі, якісні продукти, при цьому підвищувати рівень розвитку спорту і пропагувати активний, динамічний спосіб життя" -  відзначив Вадим Місюра.

Джерело - Прес-служба Parimatch.

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