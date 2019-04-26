Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко вшанував пам'ять загиблих у результаті катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Відповідний пост легендарний боксер опублікував у своєму Instagram.

Спортсмен побував на місці катастрофи через 30 років після події.

"26 квітня 1986 року став жорстоким днем ​​в історії людства.

Тисячі людей втратили життя миттєво або через довгий час від наслідків катастрофи. Серед них був мій батько і військові, а також прості люди, які працювали як ліквідатори, або жили поруч з АЕС.

Через тридцять років після катастрофи, я побував на тому самому місці і зрозумів, що навіть нащадки тих, хто відчув все це на собі, будуть страждати від наслідків величезного радіаційного вибуху через десятиліття.

Тому я сподіваюся, що технології будуть розвиватися, а відповідальність людства підвищуватися, щоб такі трагедії в майбутньому не відбувалися", - підписав свій пост екс-боксер.