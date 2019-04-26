Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко вшанував пам'ять загиблих у результаті катастрофи на Чорнобильській АЕС.
Відповідний пост легендарний боксер опублікував у своєму Instagram.
Спортсмен побував на місці катастрофи через 30 років після події.
"26 квітня 1986 року став жорстоким днем в історії людства.
Тисячі людей втратили життя миттєво або через довгий час від наслідків катастрофи. Серед них був мій батько і військові, а також прості люди, які працювали як ліквідатори, або жили поруч з АЕС.
Через тридцять років після катастрофи, я побував на тому самому місці і зрозумів, що навіть нащадки тих, хто відчув все це на собі, будуть страждати від наслідків величезного радіаційного вибуху через десятиліття.
Тому я сподіваюся, що технології будуть розвиватися, а відповідальність людства підвищуватися, щоб такі трагедії в майбутньому не відбувалися", - підписав свій пост екс-боксер.
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April 26, 1986 was a cruel day in human history. Thousands of people lost their lives – immediately or on long-term effects – like my father and many others who worked as military and civil liquidators of the nuclear disaster or simply lived near the reactor on April 26, 1986. Nearly 30 years after the event, I visited the place of the event and understood that even the descendants of those who experienced it directly, will suffer from the consequences of the immense radiation exposure connected to the catastrophe the decades to come. Therefore, I hope with better technologies and increased human responsibility, such events will not happen again! #chernobyl #memorialday #rip
Нагадаємо, що екс-чемпіону світу запропонували бій з Володимиром Кличком.
Раніше повідомлялося, що Кличко хотів вибігти на поле у матчі Динамо — Шахтар.
Джерело - Чемпіон.