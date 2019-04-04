Особенности и преимущества беговых дорожек

Сегодня спорт стал популярным как никогда. В особенности бег — это простой и всем доступный способ поддерживать свое здоровье и красоту. Чтобы тренироваться, не обязательно покупать абонемент в фитнес-клуб. Вы можете выгодно приобрести тренажер для дома. Гарантированно вы найдете качественные эксклюзивные беговые дорожки в ALLO.
Виды и отличия беговых дорожек
Классификация устройств в зависимости от назначения и производительности:
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домашние;
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профессиональные.
Все тренажеры различают по принципу действия. Устройства, приводящиеся в движение бегуном, называются механическими. Более современные и дорогие агрегаты работают от автономного двигателя. Электрические модели обладают широким функционалом. Они имеют бортовой компьютер, на котором отображается выбранный режим, время тренировки, пройденное расстояние, пульс и даже количество сожженных калорий. При выборе электротренажера обратите внимание на его мощность.
Беговые дорожки отличаются конструкцией. Бывают складные и стационарные устройства. Оба варианта достаточно компактные и легко помещаются даже в квартире с ограниченным пространством.
С помощью специальных механических рычагов или электронной системы вы можете легко регулировать высоту наклона бегового полотна. От этого зависит уровень сложности тренировки.
Преимущества беговых дорожек
Достоинства данных тренажеров:
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широкий диапазон режимов: ходьба, быстрый бег или трусцой;
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возможность выбирать уровень сложности тренировки за счет регулирования угла наклона дорожки;
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практически бесшумная работа;
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легкость в управлении и настройке;
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компактные габариты;
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стильный дизайн, который отлично вписывается в интерьер любого помещения;
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удобство хранения и транспортировки (при необходимости);
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простота обслуживания и ухода.
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