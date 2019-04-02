Навколо спорту

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Способы правильно выбрать размер ручки ракетки для большого тенниса

Сьогодні 13:11 134 0

Чтобы купить фирменные теннисные ракетки от мировых спортивных брендов, нужно смотреть не только на размер головы, вес, баланс, струнную формулу и материал. Важно еще и учесть охват рукоятки. 

От правильного хвата ручки ракетки для большого тенниса зависят показатели силы, маневренности и точности удара по мячу. Кроме игровых показателей, удобная рукоятка повышает функциональность запястья игрока, уменьшает вероятность растяжений и микротравм.

Как выбрать размер ручки ракетки по маркировке?

Если вы выбираете теннисный инвентарь через специализированный магазин товаров для тенниса, учитывайте, что разные производители используют свою систему обозначений. Толщина незначительно уменьшается от торцевого конца к шейке, поэтому изготовители указывают охват ручки в 6 см от торца.

Ракетки для тенниса от брендового производителя в торце рукоятки имеют следующее цифровое обозначение.

Европейский номер

000

00

0

1

2

3

4

5

6

Американский дюйм

(шаг - 1/8)

3 1/2

3 1/8

4

4 1/8

4 1/4

4 3/8

4 1/2

4 5/8

4 3/4

Окружность в сантиметрах

(шаг - 3,2 мм)

9,53

9,85

10,17

10,49

10,81

11,13

11,45

11,77

12,09

Длина рукоятки взрослых моделей имеет стандартную длину. Детские модели имеют укороченные ручку и шейку.

Как подобрать ракетку для большого тенниса по размеру ладони?

Способ измерения ладони

Чтобы выбрать подходящий размер дистанционно, необходимо измерить руку с помощью линейки, которую прикладывают вертикально по центру раскрытой ладони. Измеряют расстояние от второй (нижней) линии естественного сгиба до кончика безымянного пальца. Используйте вариант с линейкой, если вы решили заказать через интернет магазин, и отсутствует возможность тактильно опробовать приглянувшуюся модель.

Практический нативный способ

Правильно выбранный размер рукоятки определяют на практике следующим образом. При рабочем хвате ручки между кончиком среднего пальца и основанием большого должно оставаться свободное расстояние в 5-15 мм. Ширина образовавшегося зазора не должна превышать толщины указательного пальца.

Варианты правильных и неудобных хватов приведены на фото:

Если вы купили ракетку для большого тенниса и по толщине рукоятки “не угадали” - не расстраиваетесь! 

Добавить толщину можно с помощью дополнительной обмотки овергрип (Overgrip). Хороший грип (Grip – намотка) обеспечивает необходимое сцепление, предотвращает лишнее вращение, гасит вибрации и отдачу.

А вот уменьшать толщину оригинальной ракетки самостоятельно не рекомендуется. Поэтому сомневаясь в подходящем размере, целесообразно купить более тонкую модель. Двойной слой овергрипа, который рекомендуют менять по мере загрязнения и стирания, увеличит охват ручки на пол размера.

Купить фирменную ракетку и получить полную консультацию по ее выбору вы можете в интернет-магазине ТеннисГо. Магазин с 2008 года занимается реализаций теннисных товаров и за это время наладит поставки от прямых производителей, что подтверждает наличие гарантийных талонов. Товары для тенниса, представленные в каталоге Tennisgo имеют широкий размерный диапазон – от детских тренировочных до взрослых профессиональных. 

Выбирайте лучшую для вас ракетку для большого тенниса – и побеждайте на корте!

Джерело - Чемпіон.

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