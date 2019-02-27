Світоліна: Ви ніколи не зможете забрати Україну з моєї душі

Українська тенісистка Еліна Світоліна розповіла про свою любов до Батьківщини.

Це вона зробила на своїй сторінці у Twitter.

"Трохи українського настрою для вас. Можливо, я не проводжу достатньо часу в Україні, але ви ніколи не зможете забрати її з моєї душі", - написала Світоліна.

little bit of Ukrainian mood for you🌻



I might not spent enough time in Ukraine but you’ll never take it away from my soul 💙💛 pic.twitter.com/kjdLEbNn0I — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 27 лютого 2019 р.

Раніше хлопець Світоліної розповів про те, як пишається Еліною. Тим часом Шошина перемогла першу сіяну на турнірі у Франції.

Джерело - Чемпіон.