Дружина екс-гравця збірної України зіналася, що її діти не від нього. ФОТО

Відносини Дениса Олійника і його колишньої дружини Зоряни є вкрай далекими від дружніх.

Екс-дружина відсудила у гравця половину зарплати. А нещодавно жінка ще й заявила, що її троє дітей не від нього.

Листуванням поділився сам футболіст у своєму Instagram.

Втім, це ні для кого не новина, адже ще два роки тому вона розповіла від кого вони.

Зоряна, бывшая жена футболиста сборной Украины Дениса Олейника. И вообще классная программа получилась pic.twitter.com/AZbuJB07mn — Юрий Дудь (@yurydud) February 10, 2017

Джерело - ua-football.