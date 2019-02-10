Дружина екс-гравця збірної України зіналася, що її діти не від нього. ФОТО

Відносини Дениса Олійника і його колишньої дружини Зоряни є вкрай далекими від дружніх.
Екс-дружина відсудила у гравця половину зарплати. А нещодавно жінка ще й заявила, що її троє дітей не від нього.
Листуванням поділився сам футболіст у своєму Instagram.
Втім, це ні для кого не новина, адже ще два роки тому вона розповіла від кого вони.
Зоряна, бывшая жена футболиста сборной Украины Дениса Олейника. И вообще классная программа получилась pic.twitter.com/AZbuJB07mn— Юрий Дудь (@yurydud) February 10, 2017
Джерело - ua-football.