Через спалах кінського грипу у Британії припинили скачки

У Великій Британії зупинили кінні скачки через спалах кінського грипу.
Про це повідомляє ВВС.
Більше 100 стаєнь опинилися на ізоляції, а британські скачки призупинені у спробі взяти під контроль кризу з кінським грипом.
Наразі гонки припинені до середи, у той час як представники цього виду спорту очікують результатів тестів, які повинні показати, чи поширився спалах, і визначать, коли гонки можуть поновитися. Вони також покажуть, чи вплине якимось чином спалах на знаменитий фестиваль скачок Cheltenham Festival, запланований наступного місяця.
Нагадаємо, на тренувальній базі Фламенго сталася пожежа, є жертви.
Також, помер екс-чемпіон світу з боксу, який переміг Мейвезера.
Джерело - ВВС.