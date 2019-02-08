Через спалах кінського грипу у Британії припинили скачки

У Великій Британії зупинили кінні скачки через спалах кінського грипу.

Про це повідомляє ВВС.

Більше 100 стаєнь опинилися на ізоляції, а британські скачки призупинені у спробі взяти під контроль кризу з кінським грипом.

Наразі гонки припинені до середи, у той час як представники цього виду спорту очікують результатів тестів, які повинні показати, чи поширився спалах, і визначать, коли гонки можуть поновитися. Вони також покажуть, чи вплине якимось чином спалах на знаменитий фестиваль скачок Cheltenham Festival, запланований наступного місяця.

Нагадаємо, на тренувальній базі Фламенго сталася пожежа, є жертви.

Також, помер екс-чемпіон світу з боксу, який переміг Мейвезера.

Джерело - ВВС.