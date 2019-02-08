Фірма українського бізнесмена хотіла стати дистриб'ютором віскі Макгрегора. ВІДЕО

Український бізнесмен Євген Черняк, який є власником компанії Global Spirits, а також автором проекту Big Money на YouTube, під час прямого ефіру на своєму каналі розповів про те, що його фірма подала офіційну заявку на те, щоб стати дистриб'ютором віскі марки Proper Twelve, яка належить зірці ММА Конору Макгрегору.

"Віскі Макгрегора - це класна історія. Ми подали офіційну заявку, хотіли стати дистриб'юторами цього продукту. План по відвантаженнях, розписаний, по-моєму, на півроку вперед. Ось, що таке вплив зірки в маркетингу", - сказав Черняк.

Відзначимо, що незалежна дегустація визнала віскі ірландця смачніше знаменитого Jameson, а сторінка Proper Twelve в Instagram обігнала марку конкурента по підписникам.

Нагадаємо, що Макгрегор став амбасадором української компанії.

Раніше повідомлялося, що Конор завітає до України.

Джерело - Чемпіон.