Дворазову чемпіонку Вімблдону обіграв літній фанат. ВІДЕО

Дворазова чемпіонка Вімблдону Петра Квітова взяла участь в цікавому рекламному ролику з несподіваною кінцівкою.

По сюжету Квітова мала зустрітися з переможцем конкурсу на кращий малюнок з її зображенням. Володарем нагороди став літній чоловік, який при зустрічі попросив імениту спортсменку трохи пограти з ним в теніс.

Коли Квітова почала грати з уболівальником, стали відбуватися дивовижні речі - дідусь зі старою дерев'яною ракеткою в руках почав ганяти Петру по корту і не програв жодного розіграшу.

Як виявилося, цим віковим уболівальником виявився добре загримований колишній четвертий номер рейтингу АТР Томаш Бердих. Петра Квітова впізнала свого колегу і привітала його ще до того, як він показав своє справжнє лице.

Джерело - Чемпіон.