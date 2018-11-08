Усик показав, на яку зірку Голлівуда схожий. ФОТО

Промоутер українського боксера та абсолютного чемпіона світу Олександра Усика Егіс Клімас порівняв боксера з відомим американським актором Джимом Керрі.
Для порівняння був використаний кадр із фільму Ейс Вентура. Олександр спародіював вираз обличчя комедіанта та похизувався схожою зачіскою.
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Can you see something similar in these two? @usykaa #jimcarrey #klimasmanagement
Нагадаємо, що про Усика покажуть документальний фільм.
Раніше повідомлялося, що Усик тренувався під пісню російського гурту.
Джерело - Чемпіон.