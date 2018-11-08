Усик показав, на яку зірку Голлівуда схожий. ФОТО

Промоутер українського боксера та абсолютного чемпіона світу Олександра Усика Егіс Клімас порівняв боксера з відомим американським актором Джимом Керрі.

Для порівняння був використаний кадр із фільму Ейс Вентура. Олександр спародіював вираз обличчя комедіанта та похизувався схожою зачіскою.

Нагадаємо, що про Усика покажуть документальний фільм.

Раніше повідомлялося, що Усик тренувався під пісню російського гурту.

Джерело - Чемпіон.