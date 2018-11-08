Усик показав, на яку зірку Голлівуда схожий. ФОТО

Мій профіль

Динамо - Ренн: анонс і прогноз матчу Ліги Європи

Сьогодні 06:49 6504
Ворскла - Карабах: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:57 150
Динамо - Ренн: онлайн-трансляція 8.11.2018
Сьогодні 10:50 448
Гол Роналду не допоміг Ювентусу, Реал розгромив Вікторію. Результати матчів Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:08 1845
Ліга Європи. Ворскла - Карабах: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 07:40 557
Манчестер Сіті безжально познущався над Шахтарем
Вчора 23:49 1746 2
Карабах потренувався напередодні гри з Ворсклою. ФОТОЗВІТ
Вчора 21:26 434
Про Усика покажуть документальний фільм. ВІДЕО
Вчора 14:23 695
Удар Світоліної може стати найкращим у жовтні. ВІДЕО
Вчора 11:33 1370 1
Світоліна може стати найкращою спортсменкою WTA у жовтні. ВІДЕО
Вчора 10:48 474 1
Навколо спорту
Блоги
Дочекалися: фанати Наполі підірвали Мережу виконанням гімну ЛЧ. ВІДЕО
Дочекалися: фанати Наполі підірвали Мережу виконанням гімну ЛЧ. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 20:30 630
Вічний талант чи переоцінений невдаха: Олександру Долгополову - 30! ВІДЕО
Вічний талант чи переоцінений невдаха: Олександру Долгополову - 30! ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 16:16 586 1
Відбити м'яч головою? Не проблема для голкіпера ПФК Суми. ВІДЕО
Відбити м'яч головою? Не проблема для голкіпера ПФК Суми. ВІДЕО Максим Буйдин
06.11.2018 17:35 699 1
Шалений по траекторії пас від захисника Ювентуса. ВІДЕО
Шалений по траекторії пас від захисника Ювентуса. ВІДЕО Максим Буйдин
06.11.2018 16:16 1190
35 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР. ФОТО+ВІДЕО
35 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР. ФОТО+ВІДЕО Максим Буйдин
06.11.2018 15:53 1135
Легенда дня: хет-трик Шевченка та приниження Барселони на Камп Ноу. ВІДЕО
Легенда дня: хет-трик Шевченка та приниження Барселони на Камп Ноу. ВІДЕО Андрій Твердохліб
05.11.2018 22:39 1404 1
Найкращі голи Олега Блохіна за Динамо в Єврокубках. ВІДЕО
Найкращі голи Олега Блохіна за Динамо в Єврокубках. ВІДЕО Андрій Твердохліб
05.11.2018 19:33 1766
Голи, пропущені в додатковий час в розрахунок не беру - топ-20 вогняних цитат Блохіна
Голи, пропущені в додатковий час в розрахунок не беру - топ-20 вогняних цитат Блохіна Андрій Твердохліб
05.11.2018 18:01 1321
Підтримка маленького фаната Ниви підірвала Мережу. ВІДЕО
Підтримка маленького фаната Ниви підірвала Мережу. ВІДЕО Максим Буйдин
05.11.2018 13:33 1587
Від легенди до невдахи: Блохіну - 66. ВІДЕО
Від легенди до невдахи: Блохіну - 66. ВІДЕО Максим Буйдин
05.11.2018 13:11 3226
Легендарний зрадник та один з найкращів португальців в історії футболі. Луїшу Фігу - 46. ВІДЕО
Легендарний зрадник та один з найкращів португальців в історії футболі. Луїшу Фігу - 46. ВІДЕО Phillip Hess
04.11.2018 22:00 1413
Легенда дня: дворазовій українській призерці олімпійських ігор - 51
Легенда дня: дворазовій українській призерці олімпійських ігор - 51 Phillip Hess
04.11.2018 21:13 743
Вербичу комфортніше на фланзі: словенець змарнував три гольові моменти в грі проти Шахтаря. ВІДЕО
Вербичу комфортніше на фланзі: словенець змарнував три гольові моменти в грі проти Шахтаря. ВІДЕО Phillip Hess
04.11.2018 17:29 1865
Неймовірний гол від гравця Райо, який зрівняв рахунок у матчі з Барселоною. ВІДЕО
Неймовірний гол від гравця Райо, який зрівняв рахунок у матчі з Барселоною. ВІДЕО Phillip Hess
04.11.2018 17:00 1983
Страшна травма Яремчука, людям зі слабкими нервами краще не дивитися. ФОТО
Страшна травма Яремчука, людям зі слабкими нервами краще не дивитися. ФОТО Phillip Hess
04.11.2018 13:20 16938
Як Іньєста та Подольські розривають японський чемпіонат. ВІДЕО
Як Іньєста та Подольські розривають японський чемпіонат. ВІДЕО Phillip Hess
04.11.2018 12:51 887
Безглузда симуляція Фреда, від якої хочеться сміятися. ВІДЕО
Безглузда симуляція Фреда, від якої хочеться сміятися. ВІДЕО Phillip Hess
03.11.2018 21:45 1981
Рекорд навіки. Легендарному українському стрілку - 51!
Рекорд навіки. Легендарному українському стрілку - 51! Андрій Твердохліб
03.11.2018 21:20 1936 2
Тайсон випросив для Кендзьори червону картку. Як це було. ВІДЕО
Тайсон випросив для Кендзьори червону картку. Як це було. ВІДЕО Андрій Твердохліб
03.11.2018 21:07 2442
Фантастичний гол Коваленка, який приніс гірникам перемогу в грі з Динамо. ВІДЕО
Фантастичний гол Коваленка, який приніс гірникам перемогу в грі з Динамо. ВІДЕО Андрій Твердохліб
03.11.2018 19:45 3640
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:56 Навколо спорту Масова бійка між фанатами ЦСКА та Роми в Москві. ВІДЕО 21
14:36 Футбол Гвардіола відзначив Зінченка за матч проти Шахтаря 181
14:30 Футбол Погба не полетів з командою після поєдинку з Ювентусом 133
14:29 Навколо спорту Все для вболівалників: Реал встановив ТВ-екрани на пісуарах свого стадіону. ВІДЕО 73
14:10 Футбол Вербич: Ми спокійні, бо граємо в хороший футбол 163
13:50 Футбол П'ятов - найгіршний у матчі Ман Сіті - Шахтар 393
13:30 Бокс Усик вважає Белью досвідченим і хитрим суперником. ВІДЕО 232
13:19 Навколо спорту Усик показав, на яку зірку Голлівуда схожий. ФОТО 340
13:10 Футбол Букмекери вважають Динамо беззаперечним фаворитом у поєдинку проти Ренна 981
12:54 Баскетбол Українські клуби втратили всі шанси на вихід з групи в Кубку Європи FIBA 181
12:30 Футбол Шахтар серед лідерів у Лізі чемпіонів, з дуже сумнівним досягненням 307
12:10 Бокс Усик і Белью провели відкрите тренування. ФОТО. ВІДЕО 245
11:57 Футбол Ворскла - Карабах: онлайн-трансляція 150
11:50 Футбол Ворскла - Карабах: де дивитися матч Ліги Європи 243
11:28 Футбол Ман Сіті та Реал розтоптали своїх суперників. Відеоогляд інших матчів Ліги чемпіонів 260
11:24 Футбол Дивитися онлайн Ворскла - Карабах: пряма трансляція 8.11.2018 198
11:13 ММА У UFC можуть закрити найлегшу вагу 184
10:57 Футбол Зінченко: Приємно так обіграти Шахтар 722 1
10:50 Футбол Динамо - Ренн: онлайн-трансляція 8.11.2018 448
10:44 Футбол Динамо - Ренн: де дивитися матч Ліги Європи 670
10:22 Футбол Шахтар не приземлився в Києві після манчестерського розгрому 2125
10:14 Баскетбол Данк Леброна серед найкращих моментів дня в НБА. ВІДЕО 299
09:59 Футбол Моурінью знову потролив вболівальників Ювентуса. ВІДЕО 884
09:46 Хокей Нешвілл переграв Колорадо, Вашингтон розібрався з Піттсбургом. Результати ігрового дня в НХЛ. ВІДЕО 348
09:27 Футбол Фонсека: Ми програли не через пенальті 1729 1

Усик показав, на яку зірку Голлівуда схожий. ФОТО

Сьогодні 13:19 340 0
Усик показав, на яку зірку Голлівуда схожий. ФОТО

Промоутер українського боксера та абсолютного чемпіона світу Олександра Усика Егіс Клімас порівняв боксера з відомим американським актором Джимом Керрі.

Для порівняння був використаний кадр із фільму Ейс Вентура. Олександр спародіював вираз обличчя комедіанта та похизувався схожою зачіскою.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Can you see something similar in these two? @usykaa #jimcarrey #klimasmanagement

Публикация от Egis Klimas (@klimasmanagement)

Нагадаємо, що про Усика покажуть документальний фільм.

Раніше повідомлялося, що Усик тренувався під пісню російського гурту.

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()