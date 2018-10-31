Гравець збірної Венесуели зробив пропозицію під час святкування голу. ВІДЕО

Гравець збірної Венесуели Едуард Белло дуже оригінально відсвяткував взяття воріт. Але після щось пішло не так ...

Під час матчу чемпіонату Чилі футболіст, який виступає за клуб Антофагаста, відкрив рахунок вже на 2-й хвилині. Гравець побіг на трибуну, де сиділа його кохана, і зробив їй пропозицію вийти заміж, подарувавши кільце.

Габріела Бріто, яка виступає за збірну Венесуели з пляжного волейболу, відповіла згодою. Виглядало це дуже ефектно і красиво.

Правда, як тільки сталася знаменна подія в житті пари спортсменів, Белло тут же почали переслідувати невдачі. Повернувшись на поле, він отримав справедливу жовту картку від судді за самовільний вихід за поле. Після цього атакуючий півзахисник збірної Венесуели забив ще один м'яч у ворота Евертона (так, в чемпіонаті Чилі виступає повний тезка англійського клубу), але в другому таймі отримав важку травму (перелом малої гомілкової кістки) і був замінений.

Без Белло Антофагаста програла з рахунком 2:3, і за 3 тури до кінця турніру практично втратила шанси на чемпіонство (6 очок відставання від 1-го місця), хоча реально претендувала на це.

Нагадаємо, що на футболках Лаціо з'явилися вболівальники клубу.

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Джерело - Чемпіон.