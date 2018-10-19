Зірки NHL стануть героями нового українського документального фільму. ВІДЕО

Режисер сиквелу Американська мрія готує до виходу новий фільм під робочою назвою UKE.

Про це розповів сам автор стрічки Володимир Мула.

"Це безпрецедентний для України документальний фільм. Володарі Кубку Стенлі із українськими коренями вперше з’являться на вітчизняних екранах і повідають свої історії становлення та визнання – зазначає Мула.

Цього разу героями картини стали хокеїсти, що здобували світову славу: дворазовий володар Кубку Стенлі у складі Philadelphia Flyers Орест Кіндрачук, дворазовий володар Кубку Стенлі у складі Boston Bruins Джонні Буцик, триразовий володар Кубку Стенлі у складі New Jersey Devils Кен Данейко, переможець Кубку Стенлі у складі Pittsburgh Penguins Джефф Чичрун, володар кубку Стенлі у складі Chicago Black Hawks Ерік Нестеренко, переможець Кубку Стенлі у складі New Jersey Devils Брюс Драйвер, триразовий володар Кубку Стенлі у складі Edmonton Oilers Майк Крушельницький та найкращий хокеїст всіх часів Вейн Ґрецкі.

Джерело - sport.ua.