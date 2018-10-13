Кличко привіз Шварценеггера до Києва. ВІДЕО

Екс-чемпіон світу з боксу Віталій Кличко вперше привіз легендарного Арнольда Шварценеггера до Києва.

Про це Віталій Кличко написав у facebook.

"Друзі! Часу, на жаль, було небагато, але трохи показав Київ своєму другу Арні, який вперше відвідав наше місто", - написав Кличко.

Шварценеггер вперше прилетів в Україну, щоб взяти участь в бізнес-форумі Olerom Forum One в Палаці спорту. Тема його виступу: "Як сьогодні досягати максимуму і зберігати найвищу продуктивність навіть в епоху різних криз і швидкого зростання нових технологій".

Нагадаємо, Кличко, Льюїс та Холіфілд зібрали у Києві 10 тисяч фанів.

Віталій Кличко взяв участь у конкурсі талантів та заспівав пісню Beatles.

Джерело - facebook Віталія Кличка.