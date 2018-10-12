Хто не скаче, той москаль - в Білорусі кричалку визнали екстремістською. ВІДЕО

Суд у Білорусі визнав кричалку хто не скаче, той москаль, яку, зазвичай, використовують футбольні фанати, забороненою. Тепер за неї можна буде отримати штраф, або й адміністративний арешт.

Про це Інформує Радіо Свобода.

8 вересня 2018 року під час футбольного матчу збірних Білорусі та Сан-Марино група білоруських фанатів на одному з секторів на мінському стадіоні влаштувала стрибки під цю кричалку, через що викликала шквал критики з Росії.

"Хто не скача - той маскаль" на трыбунах у Менску падчас матчу з Сан-Марына pic.twitter.com/11v197KUJ2 — Радыё Свабода (@svaboda) 8 вересня 2018 р.

Республіканська експертна комісія слоган визнала екстремістським і включила його в Республіканський список екстремістських матеріалів, заборонених для поширення і цитування.

Джерело - Радіо Свобода.