Батько горе-футболіста збірної Росії відповів Краснодару. 18+

Агент і батько півзахисника Краснодара Павла Мамаєва розкритикував керівництво клубу у зв'язку з наміром розірвати контракт з хавбеком після інцидентів в Москві за участю гравця і нападника Зеніту Олександра Кокоріна.

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Нагадаємо, що футболісти взяли участь зразу в двох побиттях. Першим під руку дебоширам потрапив водій відомої російської телеведучої, наступними в черзі опинилися російські чиновники.

Нагадаємо, що Мілевський дав оцінкудіям футболістів.

Джерело - Чемпіон.