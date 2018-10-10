Батько горе-футболіста збірної Росії відповів Краснодару. 18+

Агент і батько півзахисника Краснодара Павла Мамаєва розкритикував керівництво клубу у зв'язку з наміром розірвати контракт з хавбеком після інцидентів в Москві за участю гравця і нападника Зеніту Олександра Кокоріна.
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Нагадаємо, що футболісти взяли участь зразу в двох побиттях. Першим під руку дебоширам потрапив водій відомої російської телеведучої, наступними в черзі опинилися російські чиновники.
Нагадаємо, що Мілевський дав оцінкудіям футболістів.
Джерело - Чемпіон.