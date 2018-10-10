Президент Зеніта про п'яну бійку Кокоріна: пєрвий раз чтолі? ВІДЕО

Відомі телефонні пранкери Лексус і Вован додзвонилися до президента Зеніту Сергія Фурсенко і представилися Віталієм Мутко. Від імені екс-міністра спорту вони обговорили з президентом Зеніта ситуацію навколо нападника команди Олександра Кокоріна.

Раніше Кокорін разом з півзахисником Краснодара Павєлом Мамаєвим і своїм молодшим братом Кірілом в компанії інших молодих людей стали учасниками кількох подій в Москві. Їх підозрюють у побитті водія ведучої Першого каналу Ольги Ушакової, а також побитті двох чиновників: представника Мінпромторгу Дєніса Пака і гендиректора ФГУП НАМІ Сєргєя Гайсіна.

Нагадаємо, що Мілевський прокоментував поведінку футболістів.

Крім того, Краснодар збираєтьсярозірвати контракт із Мамаєвим.

Джерело - Чемпіон.