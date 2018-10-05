Гамула став репером і записав кліп на пісню - Колір настрою чорний. ВІДЕО

Український тренер Ігор Гамула зачитав реп і знався в кліпі на пісню Колір настрою чорний.

У кліпі український спеціаліст тренує команду виключно з чорншкірих футболістів.

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У 2014 році Гамула, будучи головним тренером Ростова, був дискваліфікований на 5 матчів за прояв расизму після того, як назвав чорними темношкірих гравців своєї команди.

Гамула відомий в Україні за роботою з ужгородським Закарпаттям і своїми вогняними прес-конференціями.

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Джерело - Чемпіон.