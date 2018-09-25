У США одружилися олімпійські чемпіонки з хокею. ФОТО

У США пішли до шлюбу олімпійські чемпіонки з хокею Меган Дагган та Джиліан Еппс.
Про це повідомила Меган Дагган у twitter.
Капітан жіночої збірної США Дагган одружилася на канадській хокеїстці Джилліан Еппс. Обидві спортсменки є олімпійськими чемпіонками. Церемонія відбулася в США. "Найнеймовірніший день в моєму житті", - написала Дагган.
The most incredible day of my entire life ❤️ pic.twitter.com/zDlSBWmCDj— Meghan Duggan (@mduggan10) 24 вересня 2018 р.
Нагадаємо, португальський тренер Шахтаря Паулу Фонсека одружився з українкою.
Раніше, дружиною олімпійського чемпіона Олександра Абраменка стала росіянка.