У США одружилися олімпійські чемпіонки з хокею. ФОТО

У США пішли до шлюбу олімпійські чемпіонки з хокею Меган Дагган та Джиліан Еппс.

Про це повідомила Меган Дагган у twitter.

Капітан жіночої збірної США Дагган одружилася на канадській хокеїстці Джилліан Еппс. Обидві спортсменки є олімпійськими чемпіонками. Церемонія відбулася в США. "Найнеймовірніший день в моєму житті", - написала Дагган.

The most incredible day of my entire life ❤️ pic.twitter.com/zDlSBWmCDj — Meghan Duggan (@mduggan10) 24 вересня 2018 р.

Нагадаємо, португальський тренер Шахтаря Паулу Фонсека одружився з українкою.

Раніше, дружиною олімпійського чемпіона Олександра Абраменка стала росіянка.