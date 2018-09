У США одружилися олімпійські чемпіонки з хокею. ФОТО

У США пішли до шлюбу олімпійські чемпіонки з хокею Меган Дагган та Джиліан Еппс.

Про це повідомила Меган Дагган у twitter.

Капітан жіночої збірної США Дагган одружилася на канадській хокеїстці Джилліан Еппс. Обидві спортсменки є олімпійськими чемпіонками. Церемонія відбулася в США. "Найнеймовірніший день в моєму житті", - написала Дагган.

The most incredible day of my entire life ❤️ pic.twitter.com/zDlSBWmCDj