Сьогодні, 25 вересня, українському та радянському футболісту Ігорю Бєланову виповнилося 58 років.
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Перш за все, нападник відомий своїми футбольними досягненнями.
Найбільш видатним роком для Бєланова став володарем Кубка кубків у складі київського Динамо та отримав Золотий м'яч.
Одним з найкращих голів легенди стався на у тому ж році на Чемпіонаті світу у ворота збірної Бельгії.
Нагадаємо, що Модрич перервав гегемонію Мессі та Роналду в світовому футболі.
Джерело - Чемпіон.