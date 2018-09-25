Персона дня: легендарному Ігорю Бєланову - 58. ВІДЕО

Сьогодні, 25 вересня, українському та радянському футболісту Ігорю Бєланову виповнилося 58 років.

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Перш за все, нападник відомий своїми футбольними досягненнями.

Найбільш видатним роком для Бєланова став володарем Кубка кубків у складі київського Динамо та отримав Золотий м'яч.

Одним з найкращих голів легенди стався на у тому ж році на Чемпіонаті світу у ворота збірної Бельгії.

Нагадаємо, що Модрич перервав гегемонію Мессі та Роналду в світовому футболі.

Джерело - Чемпіон.